Semana Santa rendeu mais de 12 milhões de euros

Mais de 100 mil turistas "inundaram" a cidade durante eventos e entre quarta-feira e este domingo.

Ruas cheias, alojamentos lotados e esplanadas com longas fila de espera. Com o bom tempo a ajudar, a edição deste ano da Semana Santa de Braga, que assinalou o regresso livre de quaisquer restrições impostas pela pandemia de covid-19, fez com que a cidade tenha sido "inundada" por uma verdadeira onda de turistas, como sublinha o diretor-geral da Associação Empresarial de Braga ao JN.



"As nossas estimativas apontavam para a presença de 100 mil visitantes e um retorno económico de 12 milhões de euros, mas acreditamos que esse número tenha sido superado tal foi a enchente que se registou ao longo dos vários dias", afirmou Rui Marques, considerando que Braga é "cada vez mais um destino apetecível". "Acreditamos que terá sido a melhor Semana Santa de sempre, tendo em conta a procura registada", enalteceu o responsável.