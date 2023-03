Sentença sobre parcómetros abre guerra de milhões em Braga

Luís Moreira Hoje às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Ex-concessionária, propriedade de António Salvador, ganhou ação de 2,5 milhões, mas Câmara de Braga diz que é menos um milhão. Em causa o número de máquinas.

A ex-concessionária do estacionamento pago à superfície (a ESSE, SA), empresa gerida pela família do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, reclama 2,5 milhões de euros à Câmara bracarense pelos prejuízos causados pela decisão de 2013 do seu presidente, Ricardo Rio, de reverter o alargamento a mais 27 ruas. O aumento - de 1172 para 2333 máquinas - foi decidido pelo ex-autarca Mesquita Machado, em 2013, decisão que Ricardo Rio anulou em outubro desse ano. No entanto, foi revogada em 2017, após ação da ESSE, pelo Tribunal Administrativo do Norte.

Os 2,5 milhões calculados pela empresa como prejuízo pela anulação do alargamento entre 2013 e 2017 são contestados pelo Município, que diz calcular a verba em menos um milhão: "O juiz deixou para a fase de execução de sentença a quantificação do valor a pagar e para o qual a ESSE terá de apresentar documentos contabilísticos que suportem os prejuízos que reclama", disse ao JN fonte municipal ligada ao processo.