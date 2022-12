Simulacro de incêndio evacua Tribunal de Braga

Um exercício de simulacro de incêndio dos Bombeiros Sapadores de Braga obrigou, esta quinta-feira, à evacuação dos oficiais de justiça do Tribunal Judicial local e dos cidadãos presentes, situação que começou pelas 15 horas.

O comandante dos bombeiros, Nuno Osório, disse ao JN que participaram no exercício 15 efetivos em três viaturas, uma de combate a incêndios urbanos, uma autoescada e uma ambulância.

O simulacro está a ser acompanhado por três "observadores" da secção técnica da corporação municipal e também pela PSP e pela Polícia Municipal.

O presidente do Tribunal foi avisado e cooperou com a ação, tendo esta sido feita de forma a minimizar eventuais contratempos nas diligências judiciais. "São procedimentos que vimos incrementando e que servem de treino, quer para os nossos profissionais quer para o próprio corpo de trabalhadores do Palácio da Justiça, permitindo, também, verificar in loco as condições existentes para apoio ao combate a fogos", sublinhou o comandante.