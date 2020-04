Sindicato exige que todos os Sapadores de Braga sejam testados à Covid-19

Sandra Freitas Hoje às 19:38 Facebook

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) enviou um pedido à Direção-Geral da Saúde (DGS) para que todos os profissionais dos Sapadores de Braga sejam testados ao novo coronavírus. A companhia tem, atualmente, 16 operacionais infetados, que pertenciam ao mesmo turno.

O comandante e adjunto do comando, uma telefonista e funcionárias da limpeza, também foram examinados, mas os resultados foram negativos.

"Após este Sindicato ter tomado conhecimento de camaradas infetados, exigiu à Câmara Municipal de Braga que fossem realizados testes de despiste a todos os Bombeiros Sapadores de Braga, não só aos do turno dos colegas infetados, mas como a todos os outros turnos, uma vez que existe coabitação entre turnos, pedido esse que a Câmara Municipal não levou em consideração", lamenta o sindicato, em comunicado, para justificar a necessidade da DGS atuar.

Ricardo Cunha, presidente do SNBS, considera que os cerca de 80 bombeiros que ainda não foram testados "não sabem se estão infetados e podem estar a contagiar outros colegas e doentes". Considera, ainda, que a infeção dos 16 bombeiros não estará relacionada com a intervenção no incêndio na ala de Psiquiatria do Hospital de Braga.

Ao JN, o vereador da Proteção Civil, Altino Bessa, diz "compreender a preocupação" do sindicato, mas assegura que, atualmente, "não há capacidade de resposta". "Temos centenas de pedidos e é necessário priorizar", defende o responsável, dando exemplo de utentes e funcionários de lares, a viver situações dramáticas. "Nos lares, há verdadeiros pandemónios instalados", alerta.

Por outro lado, Altino Bessa nega acusações sobre atrasos na cedência de material para desinfeção do quartel. "Havia material já antes do primeiro caso positivo", garante o vereador.