Sobe para 18 o número de bombeiros infetados nos Sapadores de Braga

O número de bombeiros infetados com Covid-19 nos Sapadores de Braga subiu para 18, mais dois casos em relação aos últimos dados conhecidos. Tratam-se de dois profissionais que tinham tido resultados "inconclusivos" no primeiro teste, elucidou o vereador da Proteção Civil, Altino Bessa.

Os bombeiros infetados faziam parte do mesmo turno. A equipa do comando, uma telefonista e empregada de limpeza, também, chegaram a fazer testes ao novo coronavírus, mas tiveram todos resultados negativos.

Nenhum bombeiro está em estado grave e estão todos a recuperar em casa. A perda de olfacto e paladar, tosse e febre foram alguns dos sintomas sentidos pelos profissionais que ficaram infetados.

A fonte de contágio não está confirmada, mas Altino Bessa chegou a adiantar ao JN que todos o bombeiros que testaram positivo estiveram envolvidos no combate a um incêndio na ala de Psiquiatria do Hospital de Braga, no dia 25 de março.