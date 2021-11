Surto de covid-19 fecha creche e infantário em Braga

Luís Moreira Hoje às 19:19 Facebook

Um surto de covid-19 obrigou ao encerramento da creche e do infantário, com cerca de 200 crianças, do Patronato de Nossa Senhora da Torre, em Braga.

Fonte da Saúde do Município disse, esta terça-feira, ao JN que a instituição de solidariedade social encerrou por iniciativa própria, dado ter sido registado o aparecimento do vírus em funcionários e em algumas das crianças que frequentam aquelas instituições.

A mesma fonte adiantou também que ocorreram outros surtos em algumas escolas de Braga, ainda que com menos intensidade e com algumas turmas em isolamento.

Em Braga o número de casos de covid-19 voltou a subir, de forma exponencial, atingindo já, em média, os 60 novos casos por dia. O Centro de Vacinação local está a fazer mil inoculações por dia, embora tenha sido pensado e preparado para fazer, apenas, 600 por dia.