Sustentabilidade do turismo no Minho em conferência

Peritos nacionais e estrangeiros vão apontar, em encontro internacional em Braga, estratégias para a região se tornar um destino de excelência.

Peritos nacionais e estrangeiros do setor do turismo vão estar, esta quarta e quinta-feira, em Braga, para uma conferência internacional que quer refletir sobre a inovação e sustentabilidade do turismo no Minho. Os primeiros painéis arrancam, esta quarta-feira, na Universidade Católica de Braga. No dia seguinte, a discussão segue para o Hotel do Parque do Bom Jesus.

"Já há muitas boas práticas no Minho, na área da sustentabilidade, mas ainda há um caminho longo a percorrer. Queremos apresentar cinco eixos estratégicos sobre o que é preciso fazer para que o Minho seja um destino de excelência ao nível da sustentabilidade", resume Carla Pinto Rebelo, uma das oradoras e, também, coordenadora do curso de Turismo da Católica de Braga, que se associou ao projeto do Minho IN, um consórcio que integra as comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e do Cávado.

"No âmbito de um plano de ação da PROVERE, o Minho IN pediu às três instituições de ensino superior que lecionam turismo, que trabalhassem temáticas que possam dar apoio ao turismo. Esta conferência é resultado dos trabalhos que cada instituição fez de forma autónoma", esclarece Carla Pinto Rebelo, adiantando que, além da Universidade Católica de Braga, também os institutos politécnicos do Cávado e Ave (IPCA) e de Viana do Castelo (IPVC) se associaram ao projeto de investigação.

Esta quarta-feira, a conferência arranca com a apresentação de um estudo coordenado pela Católica de Braga - Inovação para a sustentabilidade do Turismo no Minho: tendências e ações inovadoras - que conta com o contributo de François Bédard, diretor do World Centre of Excellence for Destinations, Sen Ramsamy, consultor internacional de turismo, e Walter Jamieson, especialista internacional em planeamento turístico. Sergio Moreno Gil, diretor das relações institucionais da UNESCO, também, marcará presença.

No mesmo dia, discute-se governança e políticas públicas para a sustentabilidade dos destinos, com Susana Grácio, do Turismo de Portugal, Luís Pedro Martins, do Turismo do Porto e Norte, e com o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, António Cunha. As preocupações com a natureza e biodiversidade fecham os painéis desta quarta-feira.

No dia seguinte, no Bom Jesus, o IPCA dá pistas sobre a "Inovação e digitalização em turismo de produtos e serviços". O IPVC aborda a "Notoriedade digital e estratégia de distribuição para o Minho: canais, produtos e mercados".

A entrada na conferência é gratuita, mas requer inscrição.