Tese sobre qualidade nas empresas vale prémio internacional a bracarense

André Carvalho é o primeiro português a ser distinguido pela Academia Internacional para a Qualidade.

A Academia Internacional para a Qualidade (IAQ) distinguiu o bracarense André Carvalho, do Centro Algoritmi da Universidade do Minho, com a melhor tese de doutoramento realizada nesta área, a nível mundial, em 2020. O prémio é atribuído pela primeira vez a um português e vai ser apresentado em setembro, na conferência da IAQ.

Através do seu trabalho de investigação, André Carvalho mostrou que as organizações com foco na qualidade e melhoria contínua conseguem prosperar não só em ambientes estáveis, mas também em tempos de incerteza, como os que se vivem atualmente.

"Hoje em dia, estamos sujeitos a muitas mudanças, sejam tecnológicas, ambientais, da sustentabilidade e até crises políticas, sociais e de saúde. As empresas começam a ter que operar de maneira diferente. Não basta implementar novas políticas, instalar novas tecnologias, é preciso ajudar as pessoas a fazerem transições e a perceberem-nas. A qualidade procura cumprir as expectativas dos clientes e da sociedade", explica o investigador de 32 anos, que estudou dez organizações de Portugal e dos Estados Unidos da América para provar que a aposta nesta área influencia o sucesso das empresas em tempos instáveis.

André Carvalho reconhece que o prémio da IAQ "é muito importante", porque reconhece os "contributos inovadores" da sua tese no campo científico. "Coloca-me num grupo de pessoas que são os melhores da área. É uma responsabilidade, porque daqui para a frente o objetivo é fazer mais e melhor", sublinha o bracarense, que começou a ganhar mais interesse pela área aquando o projeto do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial, que realizou na Bosch em Braga.

"A empresa tem uma dedicação muito grande à Qualidade e excelência organizacional", admite o também professor da Universidade Lusófona, em Lisboa.