Tony Carreira e 200 atividades para celebrar o Natal em Braga

Luzes acendidas a 1 de dezembro e programa dura até 13 de janeiro. Comerciantes esperam faturar 250 milhões de euros neste período

De 1 de dezembro, dia em que se acendem as luzes do pinheiro, até 13 de janeiro, a cidade de Braga vai promover cerca de 200 atividades para assinalar o período de Natal, resultado de um investimento de 400 mil euros. O mercado que vai ser erguido na Praça do Município, com artesãos e artistas locais, é uma das novidades deste ano. A festa de passagem de ano sofrerá alterações e, ao contrário dos últimos anos, deixa a Avenida da Liberdade e passa para o Altice Forum Braga, com um concerto de Tony Carreira, cujas receitas de bilheteira reverterão a favor da Cerci.

"Não será uma passagem de ano de acesso gratuito e terá um cariz solidário", elucidou o presidente da Câmara, Ricardo Rio, esta segunda-feira, na apresentação do programa, revelando que as entradas custam três euros (plateia em pé), sendo esperada a presença de 12 mil pessoas. No caso dos bilhetes esgotarem, deverão ser colocados ecrãs gigantes no exterior do Altice Forum Braga, os mesmos que deverão exibir o fogo de artifício que será lançado do alto do monte Picoto.

Será neste recinto que nascerá, este ano, uma espécie de feira popular, com carrinhos de choque, carrosséis e uma pista de gelo com 300 metros quadrados, por onde deverão passar clubes de patinagem de diferentes regiões do país. Está, ainda, prevista uma tenda de circo, que receberá cerca de 7000 alunos das escolas do concelho. O acesso às diversões tem um custo associado, contudo, "vão ser convidadas instituições" para permitir que crianças sem possibilidades financeiras, também, usufruam das atividades, adiantou Carlos Silva, administrador da InvestBraga, que gere o equipamento.

Nas ruas da cidade, o Município vai voltar a apostar na Parada de Natal, a 18 de dezembro. Serão perto de 700 participantes a desfilar pelo centro histórico, a partir das 16 horas. De 1 a 24 do próximo mês, estão previstos, ainda, 55 espetáculos de teatro, música, novo circo, magia, dança, malabares, coros e cânticos de Natal ao ar livre, sem hora marcada.

A Associação Empresarial de Braga (AEB) trará, novamente, à Praça do Município o Bolo Rei Gigante, "o maior da Europa", sublinhou hoje o presidente, Daniel Vilaça. Para atrair mais clientes para o comércio local, o responsável adiantou que as compras superiores a 20 euros darão acesso a uma raspadinha, que "tem sempre prémio".

Segundo Daniel Vilaça, a AEB perspetiva que o comércio local tenha "um crescimento de 20%" na faturação, em relação ao período de Natal do último ano. Ao todo, é esperado que atinja "os 250 milhões de euros", contabilizou o dirigente associativo.

O presidente da Câmara reforçou que "Braga está a fazer de tudo para ser o melhor destino de Natal", ao enriquecer o programa "ao nível de atividades, mas também de infraestruturas". Ao todo, para além da animação de rua, estão previstos 35 concertos, 25 peças de teatro, 10 atuações de dança, seis sessões de cinema e 11 espetáculos de novo circo que se vão espalhar pelo Altice Forum Braga, mas também pelo Theatro Circo, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, mercado municipal, museu dos Biscainhos, Posto de Turismo ou a ludoteca da estufa, no Parque da Ponte.

Outras atrações

Presépio de Priscos

O presépio ao vivo de Priscos, o maior da Europa, com 30 mil metros quadrados, inaugura a 11 de dezembro, pelas 11 horas. Vai decorrer todos os domingos, até 15 de janeiro, e nos sábados de 7 e 14 de janeiro.

Festival Authentica

Entre 9 e 10 dezembro, o Altice Forum Braga promove o Festival Authentica, onde são esperadas 12 mil pessoas por dia. Kodaline, Luisa Sonza, James Bay e o português Dino D"Santiago são alguns nomes do cartaz.

Corrida de S. Silvestre

A corrida de S.Silvestre, que junta milhares de pessoas, acontece a 30 de dezembro, às 21.30 horas, com partida na Praça da República. Conta com uma prova de 10 quilómetros e outra de 5,7 quilómetros.