Transporte rápido leva Câmara de Braga a desistir de três obras

2,2 milhões transferidos para requalificação da Avenida da Liberdade.

A Câmara de Braga desistiu de concretizar três empreitadas de regularização do tráfego rodoviário, de vias e passeios, do projeto "Eu já passo aqui", que tinham sido adjudicadas por, 2,2 milhões de euros. A verba vai ser canalizada para uma intervenção na Avenida da Liberdade, no valor de três milhões.

A vereadora do Espaço Público, Olga Pereira, disse ao JN que a desistência - que será votada na segunda-feira em reunião do Executivo - se prende com a necessidade de acautelar o projeto do BRT, o veículo de transporte citadino rápido, que foi apresentado ao Plano de Recuperação e Resiliência e que teve a concordância, à partida, da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

"As regras dos fundos comunitários impedem o financiamento, durante cinco anos, de diferentes projetos no mesmo local. Ora, as rotas previstas para o BRT coincidem com os locais onde seriam feitas obras do programa "Eu já passo aqui", explicou.

Em 2020, a Câmara Municipal de Braga pôs a concurso seis lotes de intervenção no âmbito daquele projeto. Desses, caem, agora três, adjudicadas à construtora Nicolau de Macedo, SA e à firma NorUrb.

"Interesse público"

Questionada sobre a possibilidade de as empresas recorrerem ao Tribunal Administrativo e Fiscal, alegando prejuízos, Olga Pereira disse desconhecer se o farão, mas garante que a desistência se deve a "fortes razões de interesse público", consubstanciadas nas grandes vantagens que o veículo de transporte citadino rápido trará a Braga.