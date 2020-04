Três casos suspeitos de Covid-19 em lar de idosos de Ruilhe em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 21:02 Facebook

Três casos suspeitos de Covid-19, o último dos quais detetado já ao final da manhã desta segunda-feira foram registados no lar de idosos do Centro Social Padre David de Oliveira Martins, na freguesia de Ruilhe, em Braga.

O caso desta segunda-feira é uma mulher de 80 anos, que tinha sintomas de tosse, febre e dores musculares. A idosa foi transportada para o Hospital de Braga, por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Braga, acompanhados por uma patrulha da GNR.

Para além desta octogenária, um utente do mesmo lar foi levado também para o Hospital de Braga, apurou o JN. O homem estava com sintomas de Covid-19, tal como uma funcionária do Centro Social Padre David de Oliveira Martins.

O lar da freguesia de Ruilhe, no concelho de Braga, tem cerca de meia centena de idosos, todos em sistema de alojamento individual. A instituição tem seis vivendas, 14 apartamentos e 20 quartos.