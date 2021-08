Três em cada quatro condutores de Braga em excesso de velocidade

Sandra Freitas Hoje às 13:46 Facebook

Estudo da Universidade do Minho observou condutores na variante do Fojo, em Braga, e sugere que radares passem a registar coimas.

Investigadores da Universidade do Minho sugerem que os indicadores de velocidade na berma das principais avenidas em Braga devem passar a registar as contraordenações e coimas, pois "75% dos condutores estão a ultrapassar os limites apresentados". A conclusão é de um estudo do Centro de Investigação em Estudos da Criança que, já em 2017, tinha registado 57% de incumprimentos.

O estudo/observação ocorreu em março e incidiu em 300 condutores de automóveis na variante do Fojo, avenida de acesso ao centro de Braga, para quem chega de concelhos como a Póvoa de Lanhoso. Os investigadores detetaram que, no sentido nascente-poente, o limite de 50 quilómetros por hora "foi desrespeitado por 93% dos automobilistas, dos quais quase metade cometeriam uma infração muito grave, porque circulavam a mais de 70 quilómetros por hora".