Três feridos após colisão rodoviária em Braga

Três feridos ligeiros foram o resultado de uma colisão rodoviária em Esporões, Braga, ao princípio da noite desta sexta-feira.

Os feridos foram transportados pelo INEM e pelos bombeiros para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 101 (troço entre Braga e Guimarães), quando um jipe saía de uma moradia rural, tendo colidido com um automóvel que seguia desde a cidade de Braga.

No jipe seguiam pai e filho, um septuagenário e um homem de meia idade, enquanto no carro ligeiro estava só o condutor, com cerca de 45 anos.

Militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga estão a regularizar o trânsito e a registar a ocorrência.