Três feridos graves numa colisão entre três carros em Braga

Uma colisão entre três automóveis na Variante do Cávado, em Braga, provocou três feridos graves e dois ligeiros, este domingo.

O acidente de viação ocorreu cerca das 19.15 horas, à entrada da cidade de Braga. As cinco vítimas foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, depois de estabilizadas no local pelo INEM e pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

A PSP de Braga tem vários agentes no local do acidente e nas imediações, existindo uma fila de trânsito de cerca de cinco quilómetros no sentido entre Vila Verde e Braga.

Depois da saída dos meios de socorro, um condutor desobedeceu à ordem de paragens dos polícias e tentou atropelar alguns, estando a ser perseguido pela PSP.