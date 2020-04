Três infetados no Lar da Irmandade de Santa Cruz em Braga

Luís Moreira Hoje às 14:00 Facebook

Há três pessoas infetadas com o novo coronavírus no Lar de Santa Cruz da Irmandade, no centro da cidade de Braga.

Há três pessoas infetadas com o novo coronavírus no Lar de Santa Cruz da Irmandade, no centro da cidade de Braga, disse este sábado ao JN fonte próxima da instituição, que adiantou que o número pode subir ainda hoje, se chegarem os resultados dos testes feitos a utentes e funcionários.

O JN tentou, sem sucesso, contactar o provedor Luís Rufo. Ao que foi possível apurar, a delegação de saúde e a Proteção Civil propuseram a implementação de um plano de quarentena, que passa pela criação de alas separadas para idosos infetados - que não necessitem de tratamento hospitalar - e não infetados. Foi, também, montada uma zona para os funcionários que trabalham em turnos. Os trabalhadores administrativos e outros considerados não fundamentais estão em teletrabalho.

A instituição, nascida em 1581, passou ao longo da sua história por várias crises de saúde: sobreviveu à peste que assolou a Europa no século XVI e a gripe espanhola de 1918.