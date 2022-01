Três mulheres da mesma família atropeladas em passadeira de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 19:18 Facebook

Três mulheres, da mesma família, duas das quais mãe e filha, foram atropeladas quando atravessavam uma passadeira, na Praça Conde Agrolongo, no centro da cidade de Braga, pelo condutor de uma carrinha que saía do parque de estacionamento do Campo da Vinha.

As vítimas, residentes em Braga, de 75, 50 e 35 anos, foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, depois de socorridas pelos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Braga e do INEM, que as estabilizaram no local.

A operação de socorro teve apoio de agentes da Polícia Municipal de Braga e da Esquadra de Trânsito do Comando Distrital de Braga da PSP, que registaram a ocorrência.