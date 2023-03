Tribunal obriga Câmara de Braga a indemnizar a empresa de Salvador

Luís Moreira Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal Central Administrativo do Norte rejeitou o recurso da Câmara Municipal de Braga da sentença de 2020, que a obriga a indemnizar a empresa ESSE- Estacionamentos, Lda, numa verba que deverá rondar os 1,5 milhões de euros, pela anulação de uma decisão de aumento do número de parcómetros da concessão do estacionamento pago à superfície.

Os juízes confirmaram que o ato de revogação que a Câmara realizou está "ferido de anulabilidade por falta de fundamentação".

Em declarações ao JN, o presidente da Câmara disse que o montante a indemnizar é amplamente compensado com as receitas obtidas pelos TUB- Transportes Urbanos de Braga, a quem a cobrança de parcómetros foi entregue após o resgate da concessão: "Nos últimos anos, o Município arrecadou mais 3,5 milhões de euros do que os que receberia se tivesse mantido o contrato com a ESSE, durante o qual teve direito a metade da receita", destaca.