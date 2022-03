Troca de corpos adia funeral em Braga

Hoje às 01:22 Facebook

Uma troca de cadáveres obrigou ao cancelamento de um funeral, na terça-feira de manhã, na freguesia de Gualtar, em Braga.

Segundo o responsável da Eurofunerária, Luís Martins, foram as filhas de Teresa Marques que se aperceberam que não era a mãe que estava no caixão, quando este chegou à igreja, uma hora antes de começar a missa do velório.

"O Instituto de Medicina Legal (IML) enviou o processo com a foto de um corpo e o marido foi à agência e confirmou que era a mulher. Hoje [ontem], fomos buscar esse corpo para a igreja e as filhas disseram que não era a mãe", conta Luís Martins, adiantando que o IML do Hospital de Braga enviou a foto de Teresa Marques para outra família e a mesma confirmou ser o verdadeiro corpo, quando não o era. "Portanto, houve outra família que também se enganou", resume.

Durante a tarde, a Polícia Judiciária confirmou a troca de identidade. O funeral de Teresa Marques realiza-se esta quarta-feira, pelas 10.30 horas.