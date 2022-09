Um copo de vinho verde e petiscos promovem região

Hoje às 18:32 Facebook





A partir desta sexta-feira e durante um mês, 42 espaços de restauração e bebidas de Braga, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vila Verde vão oferecer aos clientes um copo de vinho verde e um petisco por 3,5 euros, através da iniciativa Verde Cool. A Associação Empresarial de Braga (AEB), organizadora, espera que sejam vendidos mais de 75 mil menus.

"São 35 referências diferentes de vinhos verdes. É a edição com mais diversidade", referiu o diretor-geral da AEB, Rui Marques, durante a apresentação do evento, que decorreu no hotel Vila Galé de Braga, um dos espaços aderentes. Aqui, os visitantes podem pedir uma rosca com guacamole e salmão fumado acompanhada por vinho da Adega de Ponte da Barca. Mas há, também, restaurantes e cafés que apresentam menus com moelas, alheiras, cachorros, folhados, pataniscas, entre outras iguarias mais ou menos elaboradas.

Duplicar faturação

"O objetivo é a promoção da gastronomia e vinhos verdes da região de Braga", resumiu Varico Pereira, vice-presidente da AEB, adiantando que, no último ano, foram vendidos 75 mil menus que resultaram numa faturação de 262 mil euros. "Esperamos duplicar a receita", reforçou o responsável, sublinhando que a experiência no Verde Cool pode ser partilhada nas redes sociais e os participantes ficam habilitados a ganhar prémios.