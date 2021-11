Um morto em capotamento na A3 em Braga

Sandra Freitas Hoje às 11:25 Facebook

Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de um capotamento que ocorreu esta sexta-feira de manhã, na A3, na zona de Priscos, em Braga.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, o despiste seguido de capotamento deu-se no sentido Braga-Porto, depois das portagens da autoestrada. O alerta chegou pelas 10.15 horas.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Famalicão e de Braga, os Sapadores de Braga e a Cruz Vermelha de Braga, além de uma viatura da VMER, num total de 16 operacionais e seis viaturas. A vítima mortal é o condutor do veículo, com 79 anos.

A Brigada de Trânsito de Ponte de Lima tomou conta da ocorrência.