Sandra Freitas Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 65 anos morreu carbonizado num incêndio num apartamento no bairro das Enguardas, em Braga. O alerta foi dado pelas 22.40 horas desta sexta-feira.

Os Bombeiros Sapadores e Voluntários, que estão no local a combater as chamas, confirmaram que há uma vítima mortal na sequência do incidente.

Dezenas de pessoas foram retiradas do edifício durante a operação de combate ao fogo.

Por enquanto, ainda não é possível apurar as causas do incêndio.