Uma academia em Braga para responder à procura de mecânicos

Projeto da Associação Empresarial de Braga entusiasma alunos de Mecatrónica.

"Nunca se está de mãos nos bolsos. Pulseiras e fios têm de ser retirados, porque são metálicos. Não abram as gavetas todas de uma vez." As regras de segurança são a primeira lição que André Vilas-Boas quer passar aos 18 alunos do 10.º ano do curso profissional de Mecatrónica Automóvel, da Associação Empresarial de Braga (AEB). O grupo está a pisar pela primeira vez a PDAcademia, uma espécie de oficina-escola para futuros mecânicos, recentemente inaugurada, no centro da cidade, que permitirá aumentar o número de turmas para responder à procura elevada do mercado de trabalho.

Para Ivo Torres, os equipamentos que se espalham pelo espaço já não são uma novidade. O pai é vendedor de peças de automóveis e, diz o aluno, "a paixão por carros" é antiga. "O meu sonho era ser piloto, mas também gostava de ser mecânico. Depois do curso profissional, quero seguir Engenharia Mecânica", conta o jovem, enquanto vai experimentando uma ou outra peça no carro que servirá para fazer experiências nas aulas práticas.