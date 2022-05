Escolas, universidades e empresas mostraram formações e empregos no "Qualifica Braga".

Sérgio Monteiro e Margarida Macedo mudaram-se de Vila Verde para Braga e, recentemente, tinham iniciado um périplo pelas escolas secundárias do concelho, para perceberem qual seria a melhor opção para o filho, que está a terminar o 9.º ano. Ainda com dúvidas por satisfazer, ontem decidiram visitar a feira "Qualifica Braga", onde toda a oferta formativa esteve em exposição, desde escolas públicas e privadas ao Ensino Profissional e Superior.

"Uma feira com toda a oferta escolar é ouro sobre azul", elogia Margarida Macedo, ao lado do filho Diogo Monteiro, que tem na área das Artes a sua preferência. O pai, Sérgio Monteiro, diz que o jovem "pode seguir o que quiser". Mas, ontem, ia à procura de informação sobre "a qualidade do ensino, a segurança e infraestruturas das escolas" do concelho, para ajudar a decidir o caminho.

"Já fomos à Secundária Carlos Amarante e percebemos que tem boa qualidade de ensino. Mas gostamos mais dos espaços da Sá de Miranda", exemplifica Sérgio Monteiro. A família levou, ainda, a filha Inês para "explorar" as opções que tem para o futuro. Foi, também, isso que incentivou outros jovens, como Paulo Araújo ou Pedro Faria, a visitar a mostra, no Espaço Vita.

Além de escolas e universidades, que tentam atrair novos alunos, o Grupo DST, também, marcou presença, "com mais de 50 vagas de emprego", revela Alexandra Monteiro, dos recursos humanos. "Temos propostas para quem atinge a maioridade, mas ainda não completou o Ensino Secundário e não quer estudar mais", conclui.v