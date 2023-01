Uma horta em Braga que tem a inclusão como semente

Projeto em freguesia urbana promove encontro de diferentes gerações e comunidades. Há pessoas em lista de espera.

Na freguesia de S. Vicente, em Braga, um terreno com cerca de 3000 metros quadrados, colado ao bairro social das Andorinhas, veio mudar a vida de dezenas de famílias. A criação de uma horta urbana, com 70 talhões, trouxe ânimo a quem se sentia sozinho, como Maria dos Anjos, promoveu a socialização de pessoas com deficiência, como Jorge Oliveira, integrou famílias da comunidade cigana, como Marco Monteiro, e até criou proximidade entre moradores do bairro com quem vive noutras pontas da freguesia, como Delfim Ribeiro.

Foi há dois anos, em plena pandemia, que uma candidatura de 25 mil euros ao Fundo Ambiental permitiu criar um projeto que o presidente da Junta de S. Vicente, Daniel Pinto, chama de "inclusivo". É que ali, no meio do terreno onde, nesta altura do ano, se podem encontrar couves, especiarias ou até flores plantadas, cruzam-se todo o tipo de pessoas, "desde famílias de etnia cigana, a idosos ou utentes das duas residências autónomas da Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas (CERCI) de Braga".