O reitor da Universidade do Minho (UMinho), Rui Vieira de Castro, enviou um comunicado à comunidade estudantil a expressar "preocupação" com os desacatos frequentes que têm ocorrido durante a noite, na zona dos bares, junto ao campus de Gualtar, em Braga. A PSP já prometeu reforço policial.

"Estas lutas têm ocorrido em plena rua, após o fecho dos bares, podendo ter na sua origem disputas entre grupos rivais. A Universidade exprimiu já a sua preocupação por esta situação junto das autoridades, apelando a um reforço da vigilância", escreve Rui Vieira de Castro aos alunos.

O responsável acrescenta que, na sequência de contactos com a PSP, "que tem acompanhado este crescimento de violência", as autoridades garantiram o reforço de policiamento, tanto para controlar o cumprimento dos horários dos bares, como para vigiar as ruas.

"A situação que se verifica requer especiais cuidados por parte da comunidade estudantil, apelando-se a comportamentos responsáveis e a um compromisso com a segurança de todos", afirma o reitor, lembrando que o concelho de Braga está, também, a atravessar um momento de subida na incidência de casos de covid-19.