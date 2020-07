UMinho entre as melhores universidades do mundo em 18 áreas científicas

Luís Moreira Hoje às 13:51 Facebook

A Universidade do Minho está entre as 500 melhores instituições de ensino superior mundial em 18 áreas científicas, segundo o "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020".

Esta academia - diz a Reitoria - está no top 75 na área de Ciência e Tecnologia Alimentar, no top 100 em Engenharia Civil e lidera a nível nacional em Direito (top 150), Educação, Psicologia e Nanociência e Nanotecnologia (todas no top 400).

O ranking de instituições de ensino superior é feito, desde 2018, pela Shanghai Ranking Consultancy

A UMinho conta também com 12 domínios do ensino e investigação reconhecidos nesta avaliação e que marcaram presença nos respetivos rankings. Na área das Engenharias foram destacadas a Engenharia Biomédica (top 150), a Biotecnologia (top 300), a Engenharia Mecânica (top 400), a Engenharia Eletrónica (top 400), a Ciência e Engenharia de Materiais (top 400), a Engenharia Química (top 500) e a Engenharia e Ciências da Computação (top 500).

Foram ainda reconhecidas a Economia e a Ciência Política (ambas no top 400) na área das Ciências Sociais, as Ciências Farmacêuticas (top 500) na área das Ciências Médicas, bem como a Física (top 500) na área das Ciências Naturais e as Ciências Agrárias (top 500) na área das Ciências da Vida.

Criado em 2009, o "Shanghai Ranking"s Global Ranking of Academic Subjects" avaliou nesta edição mais de quatro mil universidades de todo o mundo em 54 áreas específicas de ensino e investigação, considerando indicadores como os artigos científicos publicados, o seu impacto na respetiva área ou o nível de colaboração internacional.