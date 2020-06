Universidade do Minho abre as portas em formato online

Luís Moreira Hoje às 10:40 Facebook

"UPA Digital", iniciativa da Universidade do Minho, decorre durante quatro dias e destina-se a candidatos ao Ensino Superior.

A Universidade do Minho abre as portas ao digital nos dias 22, 25 e 30 de junho e 1 de julho, possibilitando a estudantes do secundário, encarregados de educação, docentes e orientadores vocacionais uma interação direta com a comunidade académica. A iniciativa, designada "UPA Digital", decorre sempre das 17.30 às 19.15 horas, com um conjunto de atividades diárias em simultâneo, nos espaços virtuais da plataforma Zoom. O acesso é livre, sendo os links disponibilizados em bit.ly/uminhoportasabertas.

"Esta é uma outra forma para descobrir o que é viver e estar na UMinho", descreve o pró-reitor Manuel João Costa. No evento, professores, investigadores, estudantes, antigos alunos e técnicos da Universidade - acrescenta a Reitoria - vão partilhar experiências e responder a dúvidas sobre a realidade académica e os desafios colocados ao longo de cada curso. Vai ser possível explorar planos curriculares e saídas profissionais, bem como conhecer melhor os recursos disponíveis, os laboratórios, as infraestruturas e o dia a dia nas cidades de Braga e Guimarães.

A "UPA Digital" inicia cada dia com as boas-vindas do pró-reitor para os Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica, Manuel João Costa, e a mensagem inspiradora de estudantes-atletas - André Coelho (Engenharia Civil, futsal), Ercília Machado (Engenharia Química e Biologia, atletismo), Diogo Branquinho (Engenharia Têxtil, andebol) e Rui Bragança (Medicina, taekwondo). Depois, basta escolher e entrar nas salas virtuais temáticas ao dispor. A primeira apresenta recursos de apoio disponíveis para os estudantes da UMinho em áreas variadas (por exemplo, desporto, transportes, ação social ou empreendedorismo) pela Associação Académica da UMinho. Na segunda, podem esclarecer-se dúvidas sobre o acesso ao ensino superior ou sobre as bolsas de mérito. Já a terceira clarifica aspetos como alojamento, bolsas de estudo, alimentação, bibliotecas, apoio médico, desporto e programas de mobilidade.

Salas virtuais

As restantes salas virtuais são dedicadas a cada Escola ou Instituto da UMinho: Arquitetura, Ciências, Ciências Sociais, Direito, Economia e Gestão, Educação, Enfermagem, Engenharia, Letras e Ciências Humanas, Medicina e Psicologia. Está garantida a interação com diretores de curso, cientistas premiados, núcleos de estudantes e até personalidades, como a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais e o coordenador nacional da EuroDesk, Joaquim Freitas. Há ainda testemunhos de ex-alunos que estão agora no Ministério Público, na multinacional KPMG ou a liderar uma equipa científica na Holanda. E joga-se também o trivial das ciências sociais, percorre-se a multidisciplinariedade das engenharias e das artes e aprofunda-se o trabalho em saúde, que junta enfermagem, medicina, psicologia e educação, entre outras sugestões.