Universidade do Minho sem gás deixa alunos ao frio e laboratórios limitados

Todos os "campus" da Universidade do Minho (UMinho) estão sem fornecimento de gás desde quarta-feira. A situação levou ao fim do aquecimento das salas da instituição, bem como ao fim da utilização de chama dentro dos laboratórios.

A questão do corte de gás na Universidade do Minho foi levantada pelo professor Tiago Miranda, do departamento de Engenharia Civil, logo no início da reunião do Conselho Geral, que decorreu esta sexta-feira.

O docente afirmou, na sua intervenção, ter recebido, no dia anterior, um email de um aluno "a queixar-se que a sala na qual teve aulas estava com uma temperatura entre 5 e 10º C".