Universidade do Minho vai entrar na Fórmula 1 universitária

Na Formula Student, alunos universitários de todo o mundo procuram construir o melhor monolugar.

A Universidade do Minho está a fazer um carro para competir na maior competição mundial de engenharia para estudantes, já em 2023. No primeiro ano, os estudantes de engenharia da academia minhota entram com um protótipo virtual, mas, em 2024, já querem ter um carro a sério. A maior dificuldade é encontrar o financiamento necessário.

Em novembro de 2020, Paulo Leão e Diogo Cunha fundaram a FSUMinho e iniciaram o recrutamento nos diversos departamentos de engenharia. A equipa foi dividida em secções que requerem conhecimentos de diferentes áreas da engenharia: Body (chassis, suspensão, aerodinâmica); ECU (eletrónica, controlo, software); Power train (transmissão, motor); e Management (recursos humanos, comunicação, marketing).