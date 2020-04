Universidade do Minho disponibiliza residência universitária para apoio ao combate à Covid-19

Luís Moreira Hoje às 15:31 Facebook

A Universidade do Minho (UMinho) vai disponibilizar as instalações e serviços da Residência Universitária Professor Carlos Lloyd Braga, em Braga, como apoio de retaguarda a pessoas que se encontram em lares e instalações congéneres afetados por casos de Covid-19.

A UMinho disponibiliza, assim, gratuitamente, os 154 quartos - equipados com quarto de banho, televisão, roupa de cama e banho, e frigorífico - para além dos seus serviços de alimentação.

O Município assumirá, em articulação com o Hospital de Braga, a identificação e o acompanhamento dos novos residentes, assim como a higienização prévia da infraestrutura, dando cumprimento às regras definidas pelas autoridades de saúde.

Pretende-se, assim, - diz a instituição - "criar condições para que pessoas que não têm sintomas e testaram negativamente possam ver preservada a sua saúde, assegurando uma alternativa que evite efeitos de contaminação do vírus".

Para o Reitor, Rui Vieira de Castro, "esta é mais uma forma de a UMinho se afirmar como instituição solidária, empenhada em apoiar a ação das pessoas e das entidades que estão na primeira linha do combate à pandemia".

O responsável lembra, ainda, que a instituição "já disponibilizou um número expressivo de equipamentos de proteção individual aos hospitais de Braga, Guimarães e Viana do Castelo, bem como a outras instituições do sistema de saúde e de proteção social. Está, também, a garantir serviços de apoio clínico e psicológico, por via digital, à nossa população, e encontra-se ativamente envolvida na produção de ventiladores e de testes para despiste da doença".

Esta cedência temporária do espaço responde a um apelo da Câmara no sentido de alargar o número de camas disponíveis para dar resposta adequada e evitar a propagação da pandemia no concelho. A medida contou com a colaboração do Hospital.