Urgência de obstetrícia do Hospital de Braga fecha 24 horas por falta de médicos

O Hospital de Braga confirmou que vai fechar domingo, e durante 24 horas, a urgência de obstetrícia "pela impossibilidade completar escalas".

Em comunicado, o conselho de administração do Hospital de Braga confirma parte da informação divulgada este sábado de manhã pelo Sindicato Independente dos Médicos (SIM), apontando que, pela "impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia estará encerrado desde as 8 horas de domingo até às 8 horas de segunda-feira".

"Por sua vez, o conselho de administração não confirma o encerramento deste serviço no dia 18 de junho", lê-se no comunicado, no qual a direção deste equipamento hospitalar garante estar envidar "diariamente todos os esforços" pata ultrapassar esta situação.

O Hospital de Braga sublinha que está a apostado em "manter assegurada a prestação de cuidados de saúde de forma regular às grávidas e parturientes da região".

"Simultaneamente, [o conselho de administração] reforça que se encontra a trabalhar de forma articulada com outros hospitais da região, de forma a que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", conclui.

Os problemas de falta de médicos para assegurar as escalas de urgência estendem-se a outros hospitais do país, nomeadamente da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) avisou na sexta-feira que os constrangimentos no funcionamento dos serviços de obstetrícia e ginecologia vão manter-se até segunda-feira em vários hospitais na região de Lisboa.

Na sexta-feira foi conhecido o caso de uma grávida que perdeu o bebé alegadamente por falta de obstetras no hospital das Caldas da Rainha.