Urgência do Hospital de Braga encerrada na sexta-feira e domingo

JN Ontem às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

As urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga vão estar encerradas das 8 horas de sexta-feira, dia 17 de junho, até às 8 horas de sábado, dia 18, e das 8 horas de domingo, dia 19, até às 8 horas de segunda-feira, dia 20.

Segundo um comunicado do Hospital de Braga, o encerramento do serviço de urgência deve-se à "impossibilidade de se completarem as escalas de trabalho necessárias".

"O Conselho de Administração ressalva que envida diariamente todos os esforços com a finalidade de, sobretudo, manter assegurada a prestação de cuidados de saúde de forma regular às grávidas e parturientes da região. Simultaneamente, reforça que se encontra a trabalhar de forma articulada com outros Hospitais da região, de forma a que a resposta aos utentes seja garantida pela rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde", remata a instituição.