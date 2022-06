Urgências de Braga sem cirurgia pediátrica à noite

A partir de sexta-feira, entre as 20 e as 8 horas, só são observadas crianças já internadas.

A partir de sexta-feira, o serviço de cirurgia pediátrica do Hospital de Braga vai deixar de dar apoio às Urgências, no período noturno, ficando apenas assegurada a observação de crianças já internadas. A unidade hospitalar adianta que os menores que foram submetidos a cirurgia no último mês e recorram à Urgência também serão atendidos.

Concretamente, a partir de 1 de julho, durante o dia, a cobertura do serviço de cirurgia pediátrica na Urgência manter-se-á "com presença física", à exceção do fim de semana, em que os profissionais só trabalham "em regime de prevenção". Isto é, são chamados ao hospital em algum caso de emergência.