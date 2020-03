Utente e funcionária com Covid-19 no lar da paróquia de Ferreiros

Luís Moreira Hoje às 20:15, atualizado às 20:50 Facebook

O lar da paróquia de Ferreiros, em Braga, tem um utente infetado com o novo coronavírus, de acordo com o resultado dos testes, comunicado à instituição esta terça-feira. Também uma funcionária do apoio domiciliário já tinha testado positivo para a doença, encontrando-se em tratamento.

O padre Miguel Paulo Santos confirmou ao JN a infeção do utente, adiantando que aguarda indicações da delegação de saúde sobre a forma de operar quanto às restantes 51 pessoas que residem nos dois edifícios da instituição. "Pela nossa parte, achámos que deviam ser feitos testes a todos, mas vamos aguardar sem perder a confiança e a esperança", afirmou.

O padre Miguel salientou que, quer os utentes quer os trabalhadores têm sido controlados diariamente, do ponto de vista médico, com medição da sua temperatura, e com observação de outros possíveis sintomas.

Assegura que a instituição investiu na compra de máscaras e fatos isolantes, descartados diariamente, de forma a que se exclua qualquer hipótese de contaminação interna.

Acrescentou ainda que os trabalhadores entraram, esta terça-feira, num sistema de turnos de 24 horas durante sete dias seguidos, e que está já a tentar contratar trabalhadores, com destaque para enfermeiros, recorrendo a empresas especializadas do setor da saúde.

"A comunidade ferreirense e das freguesias vizinhas pode estar tranquila e ciente de que tudo estamos a fazer para que os nossos 'mais velhos' vivam com saúde e tranquilidade nos nossos lares", concluiu.