Vaga de furtos e vandalismo em automóveis em Braga

Uma vaga de furtos e vandalismo contra vários automóveis assolou durante a madrugada deste domingo a zona central da cidade de Braga.

As páginas das redes sociais de Braga, em especial a página de Facebook Moina na Estrada, dão conta de um elevado número de furtos e de vandalismo em viaturas, estacionadas na Avenida Central e na freguesia de São Vicente.

Uma das queixosas é Alexandra Santos, que publicou no Facebook uma série de fotos de uma das situações ocorridas na Avenida Central, com vários carros com os vidros partidos, perto da Delegação do Banco de Portugal.

Um comerciante da zona central da cidade, Marco Magalhães, disse ao Diário do Minho que "esta situação não é nova, tem havido vários assaltos, muitas vezes com danos avultados nas viaturas, em que algumas vítimas são turistas que ali estacionam devido às unidades hoteleiras nas proximidades".

Entretanto, na Avenida Artur Soares, freguesia de São Vicente, perto da Cadeia Regional de Braga, um outro bracarense, Paulo Cunha, revelou que o "pai deixou lá o carro e o veículo foi assaltado".