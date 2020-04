Vandalizadas letras gigantes de Braga com símbolo da anarquia

Joaquim Gomes Hoje às 16:39 Facebook

O conhecido "lettering" de Braga foi alvo de vandalismo nas últimas horas, o que provocou indignação entre a população e na própria autarquia.

O vereador do Espaços Públicos da Câmara Municipal de Braga, João Rodrigues, denunciou publicamente o ato de vandalismo. "Numa altura destas, há quem não saiba dar melhor uso às mãos e à cabeça com que nasceu e prefira destruir aquilo que pertence e que é pago com o dinheiro de todos", disse.

As letras são apreciadas pelos turistas, que ali aproveitam para tirar fotografias aquando da sua passagem na cidade. O "lettering" ficou agora pintado a vermelho com o símbolo da anarquia. A autarquia vai proceder à operação de limpeza.