Vandalizado quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga foi vandalizado durante a madrugada deste domingo, revelou esta corporação de socorro e de salvamento.

Na sua página institucional de Facebook, a Associação Humanitária e Beneficente dos Bombeiros Voluntários de Braga exibe a imagem de uma vidro partido. "Não gostamos, nem podemos generalizar, mas este é o resultado de mais uma noite agitada no centro histórico de Braga, lamentando, a este propósito, o prazer de destruir", escrevem.

Ainda na madrugada deste domingo, centenas de pessoas juntaram-se no centro de Braga, maioritariamente jovens, o que obrigou à intervenção da PSP e da Polícia Municipal no Campo das Hortas e no Campo das Carvalheiras. A operação decorreu sem incidentes.