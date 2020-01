Veículo totalmente consumido pelas chamas em Braga

Paulo Jorge Magalhães Hoje às 20:40 Facebook

Um veículo ligeiro incendiou-se e foi totalmente consumido pelas chamas, este sábado, na freguesia de São Victor, em Braga.

O alerta foi dado pelas 18.50 horas.

O condutor estava a fazer marcha atrás para retirar o veículo do estacionamento, na rua José António Cruz, quando o incêndio deflagrou.

Populares que estavam no local e assistiram tentaram auxiliar o condutor com vários extintores. Só com a chegada dos Bombeiros Sapadores de Braga foi possível extinguir as chamas.

Não há vítimas a registar nem danos nos diversos veículos estacionados nas imediações.

Os Sapadores de Braga estiveram no local com uma viatura e seis elementos.

O trânsito foi cortado naquela via pela PSP.