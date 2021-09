Lídia Dias renuncia ao mandato de vereadora na Câmara de Braga

Luís Moreira Hoje às 12:31 Facebook

A vereadora da Educação e Cultura na Câmara de Braga, do CDS/PP, renunciou esta terça-feira ao mandato, dando lugar ao também centrista na vereação. Lídia Dias foi dispensada pelo autarca Ricardo Rio.

Lídia Dias regressa ao Colégio D. Diogo de Sousa, onde é educadora de infância, e Francisco Mota será vereador sem pelouros, tendo apenas participação na última reunião de Câmara que se vai realizar dia 13.

A renúncia de Lídia Dias nada teria de relevante não fosse o facto de ter sido dispensada do cargo pelo presidente da Câmara, Ricardo Rio, e pelo líder local dos centristas, Altino Bessa. Rio tem elogiado publicamente a sua ação, no incremento dos setores da cultura e educação, mas na Coligação Juntos por Braga (PSD/CDS, PPM e Aliança) ninguém esconde o desagrado com a sua atuação no atual mandato, nomeadamente por causa da "péssima relação" que mantinha com muitos autarcas de freguesia.

Lídia Dias vive com o atual presidente da Junta de Freguesia de São Víctor, eleito em 2019 pela Coligação, mas que agora se candidata como independente em lista própria. De acordo com o líder da Concelhia de Braga do PSD, João Granja, nas negociações mantidas para a sua continuação na Coligação, Ricardo Silva invocou, entre outras, "razões de família", o que Granja interpretou como sendo razões ligadas à dispensa de Lídia Dias da vereação.

MOTA QUIS SER VEREADOR

Já o ex líder da Juventude Popular, Francisco Mota refere, em comunicado, que "assume em nome do partido de sempre o lugar de vereador, com um olhar atento e fiscalizador da atividade do executivo municipal, mas com responsabilidade e nunca em oposição a Braga ou aos bracarenses."

Francisco Mota tentou integrar as listas da Coligação em lugar elegível, mas o seu nome foi igualmente vetado por Ricardo Rio e por Altino Bessa.