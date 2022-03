Viagens grátis para celebrar os 140 anos do elevador do Bom Jesus 

A partir de sexta-feira e até 25 de setembro, a Confraria do Bom Jesus, em Braga, vai promover um conjunto de atividades culturais e visitas guiadas para celebrar os 140 anos do elevador, o mais antigo do mundo em funcionamento com sistema de contrapeso de água.

Na próxima sexta-feira, todos os visitantes poderão circular no elevador de forma gratuita. Às 18 horas, dá-se a cerimónia de abertura das comemorações com a exposição "Estância elevada", no Centro de Memórias.

A programação continua nos meses seguintes, com uma conferência (7 de abril), um concurso de fotografia (2 a 31 de maio) e visitas guiadas, com as comunidades escolares do concelho do segundo e terceiro ciclos, ou abertas à população.

"O programa das comemorações vai permitir, durante seis meses, colocar o elevador no calendário cultural da cidade de Braga", referem os responsáveis da confraria, falando de um meio de transporte "único, pioneiro, mítico, detentor de uma longevidade e autenticidade sem comparação".