Vinhos verdes mostram-se nos jardins da Avenida Central de Braga

Depois de um interregno de dois anos, os jardins da Avenida Central de Braga vão voltar a servir de palco para o Vinho Verd Fest, entre 8 e 10 de julho. Ao todo, vão estar presentes 27 produtores de vinho.

Segundo a organização, a cargo do Município e da Associação Empresarial de Braga, o certame inclui uma mostra de mais de 200 referências de vinhos, dez expositores de comida de rua, showcookings e animação musical. Quanto aos 27 produtores presentes, estes são oriundos de seis sub-regiões.

O evento conta, também, com um concurso de vinho, com sete categorias (branco, tinto, rosado, espumante, alvarinho, loureiro e vinhão) e a participação de 22 produtores.

Durante os três dias, a organização espera que passem pelo evento "mais de 50 mil pessoas" e sejam vendidos "cerca de 6 mil litros de vinho verde". A entrada é livre, mas a realização de provas de vinho será feita em copos e senhas de provas vendidos pela organização. Cada copo custa dois euros e o preço de cada prova vínica é de um euro.

Numa nota enviada ao JN, o Município de Braga sublinha que o Vinho Verde Fest, apresentado esta quarta-feira no coreto da Avenida Central, "tem ajudado a divulgar novos produtos e sabores dos vinhos verdes da região do Minho, afirmando a importância desta categoria de vinho no âmbito nacional e internacional".

A iniciativa decorrerá entre as 16 horas e as duas da manhã, na sexta-feira e sábado (8 e 9 de julho). Domingo, o evento encerra às 22 horas.