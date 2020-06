"Virar a Página" já doou 25 mil refeições em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 02:22 Facebook

O projeto nascido para apoiar famílias afetadas pela pandemia Covid-19 em Braga, agora denominado "Virar a Página", doou 25 mil refeições, a partir do Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB) tendo, dado o crescimento, passado para o Centro Paroquial de Gualtar.

A preparação e distribuição de refeições solidárias atingiu, durante este domingo, o marco importante de 25 mil unidades, graças a uma equipa de voluntários que ultrapassou os 200 e continua a crescer, com mais de duas centenas de doadores, entre empresas e particulares.

"São a única fonte de sustento da iniciativa e, além de refeições, este projeto tem vindo a encaminhar famílias apoiadas, além de distribuir roupas, livros, brinquedos e mobílias", frisou a organização, explicando que, "por isso, o projeto consolida o seu processo de autonomização em relação à casa-mãe, o Colégio Luso Internacional de Braga (CLIB), assumindo uma identidade própria, que pretende manter e alargar a ação no quadro da intervenção social e comunitária no concelho de Braga, agora designado 'Virar a Página'".

"O próximo passo do 'Virar a Página' passa pela conquista de uma sede própria, onde se possa instalar esta cozinha solidária, mas também por iniciar outros projetos e consolidar parcerias com outras instituições, sempre com o objetivo de ser uma resposta temporária que ajude as pessoas a virar a página", tal como decidiram domingo os seus responsáveis.