Ioga cancelado no Sameiro por grupo que queria rezar o terço

Em nome da "paz", a Oficina Yoga de Braga e a Confraria do Sameiro cancelaram a sexta edição do Yoga ao Pôr do Sol marcado para esta sexta-feira, ao início da noite, num dos espaços exteriores do recinto do Santuário do Sameiro.

Desde que o evento foi anunciado pela confraria (a entidade que gere o espaço religioso) na página do Facebook, foram escritas dezenas de mensagens contra a confraria e contra a oficina, maioritariamente frisando que, num espaço católico, não deveriam realizar-se eventos "de outras religiões".

Um grupo autodenominado de "católicos" começou mesmo a mobilizar-se para ir rezar terço ao Sameiro na mesma hora e local em que centenas pessoas estariam a fazer ioga.