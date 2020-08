"Zona 30" causa indignação em mais um bairro de Braga

Sandra Freitas Hoje às 15:39 Facebook

Carros que vêm da EN101 deixam de poder entrar na urbanização das Fontainhas, pela Rua António Marinho. Câmara quer privilegiar peões e fala em proteção aos moradores.

Os moradores e comerciantes da urbanização das Fontainhas, na freguesia de São Vicente, em Braga, dizem-se indignados com o corte do acesso à Rua António Marinho, junto à EN 101, por entenderem que a medida obrigará a população a enfrentar o "trânsito caótico da Rotunda de Infias". A Câmara Municipal compreende os receios, mas justifica que o fecho da rua privilegia "a proteção do bairro", evitando que este sirva de zona de atravessamento dos carros ao centro da cidade.

A intervenção surgiu na sequência das obras das "zonas 30", que estão a transformar quatro bairros de Braga, para dar prioridade à mobilidade dos peões. José Macedo, membro da plataforma cívica "Amigos da Freguesia de São Vicente", elogia o projeto que deixou o bairro "mais bonito", mas está convencido de que, quando começarem as aulas, vão surgir problemas com o direcionamento de todo o trânsito para a rotunda de Infias.