Bombeiros Cabeceirenses alertam para falsos peditórios

A Associação Humanitária dos Bombeiros Cabeceirenses emitiu um alerta para a existência de falsos peditórios no concelho de Cabeceiras de Basto.

"Já alertamos a GNR porque estão a fazer peditórios em algumas zonas do concelho com uns coletes e uns chapéus vermelhos, facilmente confundíveis com os bombeiros, e algumas pessoas estão a contribuir pensando que estão a ajudar os bombeiros", disse, ao JN, Vítor Carvalho, presidente da associação humanitária.

Este responsável garantiu que os bombeiros em Cabeceiras de Basto apenas aceitam donativos que sejam entregues no próprio quartel e não promove qualquer peditório pelas ruas.