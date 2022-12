Bombeiros Cabeceirenses doam ambulância a corporação de Bissau

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Cabeceirenses vai doar uma ambulância a uma corporação de bombeiros da Guiné-Bissau.

Esta oferta surge no âmbito de uma parceria mais alargada que tem como mentora a Associação Cavez-Bissau-Missão Possível-Associação Solidária Luso Guineense, com sede na freguesia de Cavez do concelho de Cabeceiras de Basto.

Esta iniciativa, denominada Missão Possível II, vai permitir apoiar uma maternidade, escolas e os bombeiros de Bissau. "Decidimos doar uma Ambulância ABTD - Mercedes Vito do ano 2003, que apesar de não ser um carro muito antigo já não cumpre com as atuais regras de viaturas de bombeiros ao abrigo da legislação INEM em Portugal", explicou Vítor Carvalho, presidente da direção dos bombeiros.