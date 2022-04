Cabeceiras de Basto candidata Jogo do Pau a património imaterial de Portugal

O Município de Cabeceiras de Basto quer potenciar a prática do Jogo do Pau no concelho e elaborou uma candidatura que tem como objetivo a classificação desta tradição como Património Cultural Imaterial de Portugal.

Francisco Alves, autarca cabeceirense, esteve esta semana em Lisboa para entregar a candidatura à Direção-Geral do Património Cultural e explicou as linhas de base do projeto.

"O Jogo do Pau é uma arte tradicional portuguesa com raízes no Norte e, muito em especial, em comunidades agrícolas e campesinas. Cabeceiras de Basto mantém, atualmente, duas escolas em atividade que continuam a preservar esta arte", explicou a autarquia em nota enviada à imprensa.

Esta candidatura teve por base um estudo científico do Jogo do Pau enquadrado numa candidatura a fundos comunitários, apresentada pela Comunidade Intermunicipal do Ave, que visou destacar a Identidade do Minho.