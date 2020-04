Cabeceiras de Basto distribui 1500 máscaras por instituições do concelho

Carlos Rui Abreu Hoje às 20:55 Facebook

Para assegurar que as instituições do concelho estão servidas de bens essenciais para a proteção de utentes e colaboradores, a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto distribuiu, esta sexta-feira, 1500 máscaras cirúrgicas por diversas instituições do concelho.

O material foi adquirido pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, na sequência da evolução da situação de emergência provocada pelo novo coronavírus.

Receberam este material o Centro de Dia da ADIB, o Centro Social e Paroquial de Abadim, o Centro Social e Paroquial de Riodouro, a Delegação de Cabeceiras de Basto da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), o Lar de Bucos, o Centro Social e Paroquial de Cavez, a Fundação António Joaquim Gomes da Cunha, o Lar da ARCA; o Lar Nirvana, o Lar Dr. Manuel Fraga da Misericórdia de Refojos, a Unidade de Cuidados Continuados da Basto Vida, a Unidade de Cuidados Continuados Dr. Francisco Meireles da Misericórdia de Refojos e a Unidade de Internamento Público de Cabeceiras de Basto.

No início da próxima semana, a Câmara Municipal espera receber máscaras FFP2 (máscaras para utilização de técnicos de saúde no transporte de doentes) que comprou para distribuir pelos Bombeiros Voluntários Cabeceirenses e pela Delegação do Arco de Baúlhe da CVP, entre outras instituições.