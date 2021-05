Cabeceiras de Basto vai perder os melhores dias de negócio

Carlos Rui Abreu Hoje às 09:23 Facebook

Empresários admitem que serão prejudicados, mas compreendem a necessidade. Feira semanal de segunda-feira só terá produtos alimentares.

Os 59 casos ativos entre os 16 mil habitantes do concelho de Cabeceiras de Basto fazem com que a taxa de incidência atinja os 378 por 100 mil habitantes, uma avaliação negativa pela segunda vez consecutiva e que dita o regresso à fase 3 do confinamento. Regras mais apertadas que já estavam em vigor desde a primeira hora desta sexta-feira mas que, ainda assim, não foram suficientes para dispersar todos aqueles que aproveitavam o sol nas esplanadas da praça fronteira ao Mosteiro de São Miguel de Refojos. As maiores restrições vão sentir-se durante o fim de semana, altura em que o comércio a retalho não alimentar terá de fechar portas às 13 horas.