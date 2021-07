Candidatos do PSD de Basto exigem desconto nas portagens

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:07 Facebook

Os quatro candidatos do PSD aos municípios da região de Basto estão descontentes pelo facto de a região voltar a ser esquecida na redução do preço das portagens.

José Peixoto Lima (Celorico de Basto), Bruno Ferreira (Mondim de Basto), Carlos Alberto Carvalho (Ribeira de Pena) e Manuel António Teixeira (Cabeceiras de Basto) juntaram-se na noite de segunda-feira e assinaram uma tomada de posição conjunta onde dizem lamentar a "discriminação de que a região foi alvo".

No documento, que será entregue aos deputados à Assembleia da República eleitos pelo PSD nos círculos de Braga e Vila Real, é explicado que a região de Basto não pode ser tratada de forma diferente porque "são territórios considerados de baixa densidade numa portaria que expressa que o Programa Nacional de Coesão Territorial defende a equidade territorial com o interior mais conectado para se contrariarem as tendências de abandono dos territórios".

Os candidatos aos quatro municípios da região garantem que Basto "nunca foi incluída, em mais de uma década, em qualquer desconto nas portagens aplicadas a outras localidades do país" e exigem "descontos idênticos aos implementados nas ex-SCUT nos nós de Fafe, Basto e Ribeira de Pena da A7 e no nó de Amarante da A4".